王鴻薇：赴陸談三大部分　未觸及修法議題

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位黨籍“立委”訪陸交流，引來綠營各種酸言與攻擊。訪團成員之一的藍委王鴻薇今天表示，民進黨是酸葡萄心態，在他們還沒回來之前，就利用側翼在網路散布梗圖，說藍委回來後要分工修“國安”五法，完全是無中生有的造謠，這一次完全沒有觸及到任何的修法議題。



王鴻薇提到，此次赴陸主要談三大議題，一是兩岸觀光全面開放；二是台灣各縣市農漁特產品是否有機會進大陸市場；三則是陸生有無可能全面開放來台。



國民黨團書記長洪孟楷則說，執政的民進黨如果認為大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊不符預期，就要請問民進黨出了什麼力？溝通了什麼成果？大可以展現給民眾看，不要每次在野的國民黨做了很多，民進黨只會動嘴巴，擺姿態，就否定一切努力。



傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸提出13項惠台措施，包括開放福建居民組團到馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊、開放台灣文旦輸陸等等。



對於民進黨的猛烈批判，王鴻薇今天受訪時強調，此次藍委團赴陸主要和陸方觸及的就是上述的三大議題，其中前兩個部分已有具體成果。綠營要繼續造謠生事，只是代表他們自己心虛。