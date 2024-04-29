綠委稱陸搞文旦統戰訂單？謝寒冰：有種別賣

針對綠委郭國文表示大陸宣布再度放行台灣文旦輸入是統戰，媒體人謝寒冰在臉書發表看法。（照:謝寒冰臉書） 中評社台北4月29日電／大陸海關總署28日表示，將在科學評估基礎上，依法依規批准符合檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入。對於民進黨“立委”郭國文稱此舉凸顯檢驗標準既浮動又有前提，“這種統戰訂單完全是在糟蹋台灣農產品”，資深媒體人謝寒冰諷刺表示，“那就不要賣給大陸”，郭國文若有種，就對台南的農民這樣說。



面對大陸宣布再度放行台灣文旦輸入，郭國文昨在臉書表示，此舉更加凸顯檢驗標準是浮動又有前提，必須要堅持九二共識，且要等國民黨“立委”訪中才做面子給藍營。郭國文強調，台灣水果的品質非常好，全世界都可以接受，“就衹有中國不斷將農產品視為政治操作的手段，這次放毒、解毒的都是中共”。



郭國文表示，農民期待的是穩定銷售，而不是用浮動標準來干預市場的統戰訂單，這種統戰訂單完全是在糟蹋台灣農產品。



對此，謝寒冰今在臉書諷刺表示，若按照郭國文的說法，那就不要賣給大陸，賣到其他國家不就好了？“郭國文有種就對你們台南的農民這樣說”。



該文引來許多網友回應，並紛紛表示“沒本事為農民找銷路，一有出路開始說風涼話”、“請郭國文，幫台南鄉親，把文旦賣給其他國家”、“出張嘴的政策誰都會！”、“誰的產區自行負責，這是對選民的責任”。