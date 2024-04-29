台海龍蛙兵投AV圈　SWAG稱職業不分貴賤

陸軍兩棲海龍蛙兵士官“壹柒柒”日前被同袍舉報，與多名女子拍攝性愛片並上網販售，遭到軍方汰除。（照：SWAG提供） 中評社台北4月29日電／因涉自拍性愛片上網販售，遭陸軍汰除的兩棲海龍蛙兵士官“壹柒柒”，近期傳出他將進軍成人平台，掀起熱議。消息曝光後，引發軍方及退役同袍抗議勿用過去部隊專業稱號進行商業行為。對此，台灣最大成人影音平台業者“SWAG”發佈聲明稿，強調平台絕無惡意訕笑，或藉由炒作聲量貶低軍方，“職業不分貴賤，每個人的職涯自由都應受到尊重”。



SWAG聲明說，近日，社會上對於SWAG招募退役海龍蛙兵“壹柒柒”一事所引發的關注和討論，針對此事，認為有必要澄清一些事實並就相關議題進行表態。



首先，SWAG對於陸軍司令部尊重每位退役官兵職涯選擇之正向態度，表示誠摯感謝。我們深知軍人的職責、專業、愛國心與責任感是其榮譽的基石，對此我們無不表達最高的敬意與認同。SWAG 聲明，本平台絕無任何惡意訕笑或藉由炒作聲量以貶低軍人之意圖。我們尊重並感謝每一位創作者的背景與選擇，同時強調所有的宣傳與市場活動均基於尊重與正直。



然而，針對近期新北市議員、“中華民國”海龍蛙兵退伍軍人協會理事長陳明義之論述，其一面說尊重退役蛙人的職涯選擇，卻又一面打著倫理大旗要求平台不能闡述創作者曾經的功績一事。SWAG 必須重申，職業不分貴賤，每個人的職涯自由都應受到尊重，無論是從軍服役、或從事成人產業，每個人所選擇的職業都是他們自己的權利。



SWAG不能容許平台任何創作者因為過去的職業或身份而受到歧視或污名化。“壹柒柒”作為一位優秀的退役海龍蛙兵，他的過去皆是辛苦爭取來的榮譽與驕傲，任何人都應該尊重，並且不應該以此為由加諸限制或指責。



聲明說，SWAG不樂見並譴責社會各界有任何形式的職業歧視、或抹黑成人產業從業者的行為。我們沉重呼籲各界應尊重每位成人產業工作者的專業和努力，沒人有任何權利可以污名化這個產業的工作者。