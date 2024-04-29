富權：球已踢給民進黨當局就看其如何接波

中評社香港4月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：“球”已踢給民進黨當局就看其如何“接波”。以下為文章內容。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領黨團“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”訪問團訪問大陸，於昨晚滿載而歸，帶回大陸方面包括國台辦、文旅部、海關總署及福建省政府贈送的十七項大禮。這既是送給台灣民眾尤其是百工百業的厚禮，也是送給正在急盼重振旅遊業而輔助當地地震災後重建的花蓮民眾的善禮，更是送給即將走馬上任的賴清德及其兩岸事務團隊帶有壓力的“見面禮”。如果賴清德及其兩岸事務團隊能夠理性接“球”並順勢調整兩岸政策，揣摩出一條符合“兩岸同屬一個國家、一個民族”的“新九二共識”內涵的兩岸定位及政策路線，就將能夠在民進黨執政的條件下，實行兩岸關係“春暖花開”的願景，並從而有助於賴清德本人為“台獨金孫”的“包袱”解套，進而消除華盛頓仍然未能消散的“疑賴論”，讓其脆弱的“少數總統”得到多數民意的認同和支持。



實際上，傅崐萁這次率領的“立委”訪問團，代表了台灣地區的新民意。一方面，在“二零二四”大選後，台灣地區政局發生了“朝小野大”的變化，而作為“野大”的主要特徵的國民黨“立委”議席，其團隊總召傅崐萁就是“野大”的總代表，也代表了台灣地區的新民意。另一方面，傅崐萁這次率領的訪問團，不但是在民進黨再度執政後，最大的民意代表訪問團，而且在十七名團員（佔國民黨議席三分之一）中，有十四人是“區域立委”，其中還有四人是剛從民進黨手中奪過議席的“立委”，而且在“立法院”的八個常設委員會中，所有常設委員會都有“立委”參與，因而民意代表性特強。



其實，傅崐萁今次率團訪問大陸，不單止是國民黨黨團的行為，也得到了民眾黨黨團的奧援。一方面，黨團總召黃國昌對該團表達了衷誠的支持和祝福；另一方面，在面對民進黨“立委”沈伯洋等人為了扼殺這個訪問團以至是今後“立委”訪問大陸的機會，提交修訂《兩岸人民關係條例》，主張“立委”與“直轄市”縣市議員列入管轄範圍，若要到大陸前須先經“政府”許可，在該提案提交表決時，黃國昌動員民眾黨“立委”，與國民黨“立委”聯手封殺；隨後，又於傅崐萁一行啟程的四月二十六日的上午，率領民眾黨黨團再次與國民黨黨團合作，以“進場不投票”的方式，否決了民進黨黨團的“國會改革案”，這被台灣政媒兩界形容為“掩護”傅崐萁的大陸團能夠成行。而國民黨黨團加上民眾黨黨團，就是代表了台灣地區百分之六十的多數民意，再加上一部分來自觀光業和農漁業縣的民進黨“立委”也樂觀其行，因而就使得傅崐萁此行，充分代表了台灣地區的新民意。



當然，也有民進黨人說三道四，批評傅崐萁對花蓮縣七點二級大地震的震後救災工作不顧，跑去大陸訪問。但這是似是而非的論題。一方面，花蓮縣的救災工作，在地方方面已經有花蓮縣長徐榛蔚在主持，她已經能夠“全權代表”自己的夫婿傅崐萁；另一方面。正如傅崐萁在啟程前所言，花蓮地震後，花東觀光旅遊需要有人前往才能加速復甦，加上電價上漲，物價、房租也跟著大幅上揚，導致勞工實質薪資倒退，增加觀光人數來台可以刺激經濟發展，也能帶動觀光旅遊及小商家的商機，促進整個地區恢復經濟活力。因而此行也是“救災”行程。



其實，又何止是花東地區得益？傅崐萁又進一步表明，大陸方面已經釋放善意訊號，“觀光署”若能跟進開放赴陸旅遊，兩岸在觀光旅遊互惠互利情況下，可立即帶動台灣地區服務業的發展，進而增加就業機會，提升國人收入。如果此行能夠帶回實質性的惠台措施，將會使全台灣地區的觀光業、農漁業以至百工百業都大獲其利。



傅崐萁率領的“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”訪問團，大部分預期目標已經達到了。除了是獲得全國政協主席王滬寧的“超規格”會見之外，大陸方面釋出多項惠台政策，包含宣布捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟大陸福建居民赴馬祖觀光，以及福建省政府提出新一波十三項惠台措施，包括便利台胞來閩交流、工作、生活，以及扶持台資企業發展與鼓勵來閩就業創業和培訓實習等等。

