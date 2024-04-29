日元匯率大幅波動　政府或已干預匯市

中評社香港4月29日電／共同社報導， 外匯市場29日迎來新的一週，投資者紛紛出售日元購入美元，日元兌美元匯率一度貶值至1美元兌換160日元上方，創1990年4月以來的34年新低。日本當天是節假日，市場參與者有限，在交易量較少的形勢下，日元加速貶值。之後，日元迅速升值，匯率一度達到1美元兌換155.5日元上方。市場相關人士表示，日本政府與央行可能干預了匯市。



上週五的日本央行貨幣政策會議決定維持目前的寬鬆政策。海外市場上，認為日本近期不會進一步加息的看法擴展開來。另一方面，出於美國因通脹壓力依然較大，美聯儲（FRB）將推遲開始降息時間的觀點，投資者認識到日美利差，導致出售日元的動向一舉升溫。



日元兌歐元匯率也走低，一度達到1歐元兌換171日元上方，創下單一貨幣歐元誕生的1999年以來的最低紀錄。



日本時間29日中午12點的匯率為1美元兌換159.35日元附近。



由於日本央行26日宣佈決定維持貨幣政策現狀，再加上行長植田和男在記者會上稱日元貶值“未對基調性的物價上漲率造成重大影響”，導致日元加速貶值，較上週五大跌超過4日元。



因日元匯率已達到歷史低位，市場上出現了警惕日本政府和央行購買日元干預匯市的情緒。