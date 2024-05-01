紀欣：如何和緩兩岸關係？對賴清德五點建議

紀欣（中評社資料圖） 中評社台北5月1日電（作者 紀欣）4月的台灣籠罩在地震不斷、停電頻繁的恐懼下，對於賴清德即將於5.20就任這件事的討論，遠不及“怎麼每天都在搖”、“又有地方停電了”來得熱烈。尤其，蔡英文已明顯敗政8年，賴清德還要“蔡規賴隨”，而新“內閣”又鮮少財經、科技專家，人民能有多少期待？



不過，個人脫離不了政治，針對花蓮餘震在短短20天內即超過1200次，4月就開始面臨缺電危機，民生物價飛漲、實質薪資卻下降等問題，民眾仍期待新“內閣”拿出新辦法。至於安全方面，美國AIT主席4月初再度來台，國會議員及智庫絡繹不絕前來建言；拜登一面簽署“印太安全補充撥款法案”，一面派國務卿布林肯訪陸；馬英九則在“和平之旅”返台後，要求賴清德承認“九二共識”、修改《反滲透法》。民眾心緒不寧，深感山雨欲來之勢。



或為免除島內外的疑慮，賴清德4月24日在民進黨中執會上以黨主席身分首度提及：“由兩岸執政黨負責任地展開良性對話”；25日又在公布“國安”團隊人事時，特別介紹新任海基會董事長鄭文燦，希望鄭“能善用協調工作還有過去經驗，推動兩岸情勢往好的、正面發展”。這兩件事立即被綠營解讀為“向對岸遞出橄欖枝”，並以此證明賴絕非“死硬派台獨”。

