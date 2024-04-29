日媒：眾院補選自民黨三戰皆敗凸顯政治頹勢

中評社香港4月29日電／共同社指出，日本眾院三場補選結果揭曉，展示了國民對於首相岸田文雄的嚴厲看法。三戰皆敗的原因不僅僅在於自民黨應對派系政治集資宴會收回扣問題不徹底。還應該認識到，該黨沒有發揮政治作用，在應對物價飆升與地方疲敝上未採取有效措施，導致失去了選民信賴。政權的離心力加強不可避免。



東京15區、島根1區、長崎3區這三個選區的共同點是“政治與金錢”相關醜聞糾葛。自民黨在選舉公告發佈前處分了與收回扣問題相關的議員等39人，但無法否認給人留下了試圖不查清真相就了結此事的印象。《政治資金規正法》的自民黨修改方案中，針對議員的罰則適用要件受到限定，在政治集資宴會收入的透明化與政策活動費方面甚至沒有出示方案。



另一方面，人口減少問題給地區社會蒙上了嚴重的陰影，但政府提交的少子化對策法案則在財源論上並不成熟。2月的統計數據顯示，考慮物價變動的人均實際工資已經連續23個月少於上年同期，與雷曼危機導致的經濟低迷期並列最長，“加薪經濟”只有口號而不見行動。



岸田一直強調“站在前列挽回政治信賴”，那麼為什麼自民黨在東京和長崎放棄推舉候選人、不戰而敗，僅在島根推出了候選人呢？三場補選的投票率均創新低，如實反映了國民對政治的不信任。自民黨方面應該認識到，人們需要的不是豪言壯語，而是行動與成果。