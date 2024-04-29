尹錫悅施政好評率30.2%　創新低

中評社香港4月29日電／韓國民調機構Realmeter29日發佈的一項調查結果顯示，民眾對總統尹錫悅施政表現的好評率為30.2%，創下2022年8月以來新低，差評率66.9%。



韓聯社消息，Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，于22至26日面向全國18歲以上的2518名選民進行上述調查（可信度95%，抽樣誤差±2個百分點）。結果顯示，尹錫悅的施政好評率為30.2%，連續三周下降，創自2022年8月首周（29.3%）以來新低。差評率上升2.6個百分點，為66.9%。



按地區看，除了光州·全羅道（2.2個百分點）之外，首爾（-4.2個百分點）、釜山·蔚山·慶尚南道（-4.2個百分點）、仁川·京畿道（-3個百分點）、大邱·慶尚北道（-2.8個百分點）等地下降。



按年齡段看，30～39歲（-3.1個百分點）、50～59歲（-3.1個百分點）、60～69歲（-3個百分點）、70歲以上（-2.8個百分點）人群的支援率下降。



另外，本月25至26日面向全國18歲以上的1004名選民進行的政黨支援率調查（可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點）中，執政黨國民力量支援率較前一週下降1.7個百分點至34.1%，最大在野黨共同民主黨上升0.1個百分點至35.1%。前法務部長官曹國創建的祖國革新黨為13.5%，改革新黨為6.2%。