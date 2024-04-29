台南正副議長賄選案　邱莉莉等10名全無罪

台南市議長邱莉莉(第一排右四)等10名議員獲判無罪。（照:邱莉莉臉書） 中評社台南4月29日電／台南市正副議長賄選案歷經1年多的審理後，台南地方法院29日下午宣判。民進黨籍的議長邱莉莉、副議長林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國、高玫仙等10名被告，全部都因罪嫌不足判處無罪。對此，檢方將於收到判決書後，研議上訴理由。



檢方起訴指出，林志展與郭再欽為使邱莉莉當選第4屆台南市議會議長，從2022年10月24日第3屆副議長補選日之前，就經常與邱莉莉聯繫、聚會討論每天相關的選情消息。



3人擔心民進黨內有議員跑票，分工由郭再欽擔任總操盤手，出面處理每日對選情具影響事務，邱莉莉、林志展除聯繫黨內議員固票，邱莉莉還委由郭再欽與林志展拓展民進黨以外的市議員支持。



檢方認為，3人商議後，決定對具選舉權的市議員，採取賄選及恐嚇等不法手段影響投票，對無法以行求賄賂動搖投票意向的議員，則以言詞恐嚇或續行行求賄賂，逼迫議員放棄投票、投給自己或投給邱莉莉，還由林志展以民進黨提名副議長候選人的身分，將副議長位置作為籌碼，與李文俊結盟。



不過，郭再欽、邱莉莉、林志展等人，因與李文俊不具信賴關係，郭再欽便藉由黃麗招牽線與李文俊密會，協商由邱莉莉與李文俊搭配競選正副議長；李文俊也告知可掌握4、5名國民黨議員支持邱莉莉，加強彼此結盟理念。



郭再欽等人又透過李文俊的友人黃怡萍，與李鎮國的妻子高玫仙聯絡，對李鎮國遊說將議長票投給邱莉莉；郭再欽則向李鎮國保證，民進黨籍議員會把副議長票投李文俊，若李鎮國遭國民黨開除黨籍，4年後以無黨籍身分參選市議員，郭再欽也會全力支持及贊助經費，就算落選也會支付4年議員薪資等，即所謂的“A保證、B折扣、C經費、D薪資”等行求賄賂手法。

