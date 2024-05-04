中評觀察：香港“走塑” 市民困惑需應對

（特區政府製圖） 中評社香港5月4日電（記者 盧哲）香港管制即棄塑膠新法例4月22日開始實施，食肆、零售店和酒店賓館銷售或供應即棄膠餐具和其他塑膠產品將受到管制。當日起，所有發泡膠及即棄塑膠餐具堂食全面禁止供應，亦不能銷售；而外賣同樣禁止使用發泡膠餐具、膠飲管、膠刀叉、膠匙、膠碟等，但膠杯、膠杯蓋、膠碗、膠盒仍然可以使用，商戶亦可以繼續售賣。酒店則禁止免費提供洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽等。筆者觀察，政策實施一周以來，香港社會在整體接受環保理念的大前提下，正努力對“環保”的新生活方式進行摸索和適應。筆者認為，政府有需要加快做好配套並發佈更清晰的指引，在“以民為本”的基礎上引導香港社會走向環保新階段。



這個被香港社會簡稱為“走塑”的新政策從4月22日開始實施，有六個月的適應期。環保署表示，會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡。筆者觀察，“走塑”一星期以來，香港社會對政策討論熱烈，但焦點並非對政策的支持與否，而是在具體操作和實際應用中遇上困惑。



例如，“走塑”政策實施後，從不少媒體報導及社交媒體討論區可以看到，有市民用紙質的湯匙吃糯米雞，一舀就軟塌；裝帶湯汁食物的外賣盒紙碗蓋會溶化。有日式連鎖超市將透明壽司盒改為用密實紙盒，顧客無法看到盒內的食物，被網民揶揄“壽司盲盒”。近期香港連日暴雨，因商場一改往日習慣、不再派發雨傘袋，而雨傘除水器又未普及，不少顧客雨傘滴水進入商場，清潔人員擦地不及，令市民討論擔憂增加滑倒受傷的風險。

