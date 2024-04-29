宜蘭冬山三奇美徑　三稻種彩繪景觀超美景點

宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉超美景點“三奇美徑”，2024年一系列活動即將於5月7日開跑。（照:冬山鄉提供） 中評社宜蘭4月29日電／宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉超美景點“三奇美徑”，2024年一系列活動即將於5月7日開跑，今年以“一起冒險美徑”為主題，呈現孩童和青蛙在彩稻田中探險的場景，一邊追憶童年美好時光，一邊享受25日的稻浪音樂會；還有6月熱氣球嘉年華一直到7月風箏節嘉年華，一起親近大自然，感受純真的快樂與視覺饗宴。



三奇美徑長約2公里、寬度5米，沿途有9個S形彎道，沒有電線桿和其他建築物，一望無際綠的稻田，每年1月插秧後，5、6月是稻子成熟期，冬山鄉公所採用黃、黑、綠三種不同品種的稻米，彩繪出活潑可愛的可食地景景觀，於每年1期稻作期間舉辦彩繪稻田活動，可徒步或騎自行車穿梭田間，欣賞黃金稻穗的風光。



活動從5月7日至7月7日，為期59天，迄今已吸引許多遊客前往爭相拍照打卡；其中，25日有順安國中絲竹樂團、冬山國小管樂團及荒野保護協會“生態回聲劇團”，帶來精彩的稻浪音樂會；6月1、2、8、9日於冬山車站前舉辦熱氣球嘉年華，欣賞可愛熱氣球造型升空；7月6、7日則有風箏節嘉年華。



冬山鄉長林峻輔表示，三奇美徑一系列活動為期59天，欣賞一年一度的限定美景，徒步或騎自行車在田埂間，可聞到濃濃的稻香，接續觀賞遨遊天際的可愛熱氣球及各式造型的風箏，在充滿美妙音樂聲和滿滿稻香氛圍中，好好享受一番。



此外，冬山鄉公所與地方創生店家合作，有冬山1946文化基地、冬山良食農創園區、斑比山丘、烏龜島咖啡點心伴手禮店、小華村純米手作粿店、逸鄉村、正福茶園及花間茶語小農驛站，讓遊客在冬山體驗客家風情、品嘗美食、欣賞稻浪等，來場山林深度之旅。

