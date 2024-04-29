台灣貧富差距拉大　高低差66.9倍

2021年底台灣家庭財富平均新台幣1638萬元、中位數新台幣894萬元。（照片：台主計總處） 中評社台北4月29日電／睽違30年，台灣“主計總處”今天公布家庭財富分配，2021年底家庭財富平均新台幣1638萬元、中位數新台幣894萬元，約71%家庭低於平均數，而前20%家庭平均財富新台幣5133萬元，後20%家庭平均財富僅新台幣77萬元，差距高達66.9倍。



由於家庭財富分配統計與每年發布的“家庭收支調查”不同，更能看出貧富差距，上一次的家庭財富分配統計在1992年公布，每戶家庭平均財富526萬元，而前20%財富家庭與後20%家庭，財富分配差距16.8倍。



“主計總處”國勢普查處長潘寧馨說明，1992年的數據是用調查方式，資料收集與統計完全是不同方式，因此兩次的統計在比較時應該要謹慎，甚至不應該比較，主要是因為調查方法不同，因恐會有相當大的差異，也不建議以倍數計算，“世界各國沒有發布這項數據，主要是因為很多國家後10%是負數如德國，根本無法計算。”



潘寧馨仍強調，此次統計顯示，台灣財富分配相對於其他國家更為均勻，高於有發布此項統計的各個國家。



潘寧馨說，此次家庭財富中位數894萬元，而財富是累積概念，年輕人剛出社會，累積財富時間較短，因此可能會比較低，而低於894萬元很可能是1人家庭，財富往高集中，是高度自由發展經濟國家的必然現象，世界各國皆然且趨勢相同。



潘寧馨說，此次調查主要是用家庭收支訪問調查，匿名方式連結到每一個家庭成員的資產與負債，再去用家庭收支概念擴大到全台，是大數據概念，取得個資困難，此次公布也是歷經千辛萬苦，花了2～3年時間，加上財富累計不需要每年統計，因此不會每年公布，只能不定期，但不會再隔30年。



根據統計，2021年底台灣家庭財富吉尼係數為0.606，低於澳洲（0.611）、英國（0.620）、日本（0.678）、法國（0.676）及德國（0.727）。2021年底台灣家庭財富第9十分位數對第1十分位數之比值（D9/D1）為23.8，低於澳洲（61.2）、德國（806.9）及法國（204.4）；至第3四分位數對第1四分位數之比值（Q3/Q1）為4.5，亦低於美國之26.5。