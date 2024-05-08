中評月刊：習近平對台講話具標誌性

2024年4月10日下午，中共中央總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九和隨行的台灣青年代表。（中評社 林艷攝） 中評社香港5月8日電/北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《習近平“習馬會”講話是對台政策重要宣示》，作者認為：習近平重要講話承續2019年1月《告台灣同胞書》發表40周年紀念會重要講話、二十大報告涉台部分的基本精神、基本脈絡，是十八大以來第三個非常重要的、帶有標誌性的對台政策講話，是新時代黨解決台灣問題的總體方略的又一次系統而生動的論述。講話通篇以“中華民族”、“中華文明”、“中華文化”為主旋律，以“四個堅定”為核心論述，格局宏大、胸懷寬廣、氣勢恢宏，同時立意深刻、言近旨遠、語重心長。講話強調“兩岸同胞同屬中華民族”，實際上是站在中華民族整體和中華民族復興高度論述大陸對台政策，提供了在中華民族這個更高的站位和更大的框架看待兩岸關係發展的視角和方法。對“中華文明”、“中華文化”著墨很多、很重，是這個講話的重要基調和底色之一。文章內容如下：



中共中央總書記習近平4月10日下午在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨前主席馬英九和隨行的台灣青年代表。這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年的第二次會面，但有兩個備受關注的“第一”：習近平與馬英九第一次在北京會面，習近平作為大陸最高領導人第一次會見來自島內的台灣青年代表。而且，在人民大會堂東大廳舉行這場會見，有三位中央政治局常委連袂出席，應該說給予了對方以最高禮遇和規格，因為這裡是大陸最高領導人與外國元首、政府首腦舉行正式會晤或會談的場所，也是早前大陸領導人會見時任中國國民黨主席連戰先生並舉行會晤的地點；順便說一句，今年兩會期間習近平總書記與他所在的江蘇省代表團全國人大代表一起審議政府工作報告並發表重要講話，也是在東大廳。因此，在這裡舉行“習馬二會”，並且習近平發表重要講話，應該看作是大陸方面對台政策的重要宣示。