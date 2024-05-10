中評月刊：習近平講話引領兩岸關係

2024年4月10日，中共中央總書記在北京人民大會堂會見馬英九一行。（中評社 林艶攝） 中評社香港5月10日電/上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長、上海國際戰略問題研究會會長嚴安林研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《習近平“習馬會”講話引領兩岸關係發展》，作者認為：習近平總書記會晤馬英九一行的重要講話，全面論述了中華民族與台灣海峽兩岸關係之間的關係。這是習總書記歷來涉台講話中最全面、最系統、最深入地論述兩岸關係與中華民族之間關係、台灣問題與民族復興之間關係及其重要意義的篇章。四個“堅定”及其中關鍵詞與高頻詞，如“中華民族”、“兩岸一家”與“共同”、“兩岸青年”等，是維護中華民族利益與兩岸同胞福祉和推進國家統一的科學指引，對於當今與未來兩岸之間交流的開展與兩岸關係克難前行將產生巨大的指導與引領作用。文章內容如下：



2024年4月10日下午，中共中央總書記習近平在北京高規格、高禮遇地會見帶領20名“大九學堂”台灣青年學子來大陸參訪的馬英九一行，並發表了重要講話①。習總書記講話全篇以“中華民族”為論述主題，是他歷來涉台講話中最全面、最系統、最深入地論述兩岸關係與中華民族之間關係、台灣問題與民族復興之間關係及其重要意義的篇章，站位高遠，立意深刻，情感濃厚。從民族復興與人民福祉的立意出發論述兩岸關係，提出：為兩岸同胞謀福祉是中國共產黨發展兩岸關係的出發點和落腳點，呼籲追求兩岸“和平”“和諧”“安定”，兩岸同胞要“共創中華民族綿長福祉”，為兩岸關係發展指明了正確方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



一、四個“堅定”是維護中華民族利益與兩岸同胞福祉的科學指引



習總書記講話一開始就開宗明義指出：中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。“兩岸同胞同屬中華民族”，點明了台灣與大陸不可分割的歷史淵源、共同文化與休戚與共命運的關係，提出了推進兩岸關係和平發展、融合發展的科學指引：“從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局”的“路線圖”，即四個“堅定”：“堅定守護中華民族共同家園”、“堅定共創中華民族綿長福祉”、“堅定鑄牢中華民族共同體意識”與“堅定實現中華民族偉大復興”。