中評月刊：中華民族共同體政治情懷

中評社香港5月9日電/廈門大學台灣研究院特聘教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深和廈門大學台灣研究院博士生柯娟娟在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《中華民族共同體意識助力兩岸雙贏──習近平涉台重要講話學習體會》，作者認為：在兩岸關係和平發展進程遭遇嚴峻挑戰的關鍵時刻，習近平總書記鄭重提出了以中華民族為主題詞的“四個堅定”，再次為兩岸關係和平發展帶來新的機遇。“中華民族”這一概念與一般意義上的“民族”有著明顯的不同，“中華民族”更接近於多民族構成的“國族”概念。中華民族是5000年華夏文明共同體的近現代表達方式，海峽兩岸都是中華民族不可或缺的組成部分。中華民族共同體的政治情懷可以為兩岸擱置爭議、追求雙贏提供有力支撐。海峽兩岸要以彼此欣賞、彼此珍惜、彼此包容、彼此肯定的新思維，求同存異，共同為兩岸青年交流交往提供良好的環境和條件。文章內容如下：



中共中央總書記習近平4月10日在會見馬英九一行時，開門見山地指出：“兩岸同胞同屬中華民族。”講話中著重提出了“四個堅定”：第一，堅定守護中華民族共同家園；第二，堅定共創中華民族綿長福祉；第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識；第四，堅定實現中華民族偉大復興。除了“四個堅定”都以“中華民族”為主題詞外，講話全文更是22次提到“中華民族”，在一場會見活動的講話中如此頻密地強調“中華民族”，實屬罕見，意味深長。我們認為，當前的兩岸關係和平發展進程遭遇空前嚴峻挑戰，習近平這一重要講話，訴諸對象當然不止是馬英九一行。兩岸各界都要靜下心來體會其中的重大政治意涵，這個講話將對兩岸關係未來走向產生重大影響。



一、中華民族共同體意識聯結兩岸命運



習近平指出：“中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。”〔1〕這段講話將中華民族意識與兩岸命運共同體做了精準的聯結論述，非常深刻。根據兩岸共同的考古發現和歷史記載，大陸先民發現並經營台灣的歷史超越千年，絕非少數分離主義者主張的“台灣400年史”。因此，兩岸之間有著千年以上的命運與共聯結關係，兩岸關係是中華民族共同體不可分割的一部分。