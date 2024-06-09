中評月刊：台灣青年世代群體畫像 複雜多變

中評社香港6月9日電/廈門大學新聞傳播學院副教授黃裕峯在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《從2024選舉看台灣青年世代群體畫像》，作者認為：2024年台灣選舉產生新的政治格局，台灣民眾黨成為討論焦點。本文梳理出柯文哲與民眾黨的主要支持者群體是青年世代，並從他們的成長環境、媒介接觸、兵役經歷、教育改革、人口結構、婚姻狀況、醫療保障到文化記憶共八個維度進行梳理。研究揭示，台灣青年世代成長於社會急劇轉型期，受多重因素塑造，形成複雜多變的群體特性。政治上，他們立場的不穩定可能加劇分裂，對社會凝聚力構成挑戰；在兩岸關係層面，受媒體輿論影響，他們展現出矛盾的心理狀態；心理上，雖享有醫療等福利，但面臨人口老齡化、醫保赤字等問題，感到迷茫和焦慮。他們的行為邏輯反映出對現狀的不滿與探尋出路的想法。描繪台灣青年世代的群體畫像，可為理解台灣社會的當下與未來提供參考。文章內容如下：



2024年台灣的兩項選舉引發了廣泛關注。此次選舉共有三張選票，涵蓋了“總統”、“立委”以及政黨三個層面，展現了台灣人民對不同政治理念的投票取向。值得注意的是，台灣民眾黨在此次選舉中嶄露頭角，其候選人柯文哲與吳欣盈共同斬獲了369萬張選票，同時在政黨票方面也有顯著增長，從2020年的158.8萬票（占比11.22%）躍升至304萬票（占比22.07%），並獲得8個民意代表席位。這一跨越式的進步，使民眾黨一舉成功跨越了政治發展門檻，更讓人好奇：民眾黨的票源究竟從何而來？匯聚票源的群體其輪廓為何？



一、柯文哲與民眾黨策略布局



民眾黨（TPP）由柯文哲等人發起組建，於2019年8月23日成立，是台灣獲准登記的第350個政黨。對比過去台灣在“立法院”組成黨團政黨的政策綱領，如：親民黨、新黨、“時代力量”、“台聯黨”，民眾黨所提出的理念、政策或在關鍵問題上的立場似乎不明顯。