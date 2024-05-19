中評月刊：兩岸統一合理性和必然性

中評社香港5月19日電/廈門大學台灣研究中心研究員、福耀高等研究院研究員朱磊，清華大學公共管理學院博士後、清華大學台灣研究院助理研究員夏佳慧和中共重慶市委黨校經濟社會發展研究所講師蔡禮輝在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《民進黨無法迴避兩岸統一的合理性和必然性》，作者認為：2024年民進黨贏得台灣地區領導人選舉後，其未來政策引人關注。民進黨在制定兩岸政策或提出政策訴求時需要面對一些無法迴避的真實情況，包括：地理上台灣與大陸最近、歷史上台灣從來不是一個國家、政治上國際社會不承認台灣是國家、法理上中華人民共和國政府完全享有和行使包括台灣在內的中國的主權、經濟上兩岸統一有利於實現帕累托改進、社會上大陸民意不允許台灣從中國分裂出去、文化上中華民族向來有反對分裂國家的傳統、邏輯上和平與分裂相矛盾、政策上“一國兩制”最具彈性、趨勢上中華民族偉大復興必然要求國家完全統一。本文運用人文地理的視角，從十個方面闡述了台灣與大陸統一的合理性與必然性，這也是民進黨當局制定政策時無法忽略的真實情況。認清現實、回到國家統一方向才是唯一正確選擇。文章內容如下：



序言



2024年民進黨賴清德當選為台灣地區領導人之後，民進黨未來政策走向與兩岸關係前景備受關注。民進黨中國事務部主任吳峻鋕在2月25日的一場閉門線上研討會中闡述了“民進黨的訴求”，被普遍視為民進黨當局未來幾年施政的基本立場。吳峻鋕分別從當前民進黨當局的兩岸政策、民進黨的基本精神以及民進黨兩岸立場的演變三個角度闡述了民進黨的訴求。點評人朱磊以廈門大學台灣研究中心研究員身份，從人文地理視角分析民進黨無法迴避的若干真實情況，指出民進黨訴求中所謂“台灣是一個主權獨立國家”等觀點的不合理不現實之處、台灣前途繫於國家統一。本文對該觀點作系統闡述。