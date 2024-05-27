中評月刊：“法理台獨”現實危害需密切關注

民進黨繼續執政，“法理台獨”仍是個偽命題，但兩岸關係的不確定性增加。（中評社資料圖） 中評社香港5月27日電/武漢大學法學院副教授暨武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究人員段磊博士、武漢大學法學院碩士研究生熊鴻亮在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《偽命題帶來的真問題：論“法理台獨”現實危害》，作者認為：“台獨”分裂勢力認為，在台灣地區“法律”，尤其是“憲法”層面正式宣告“獨立”，對於“台灣”成為一個“主權獨立國家”具有尤為關鍵的構成性意義。大陸學界也多從這一角度認識“法理台獨”的現實危害。然而，從學理推導之，台灣當局始終是仰賴更高權威存在的叛亂政權或地方當局，台灣並不具備“國家資格”，台灣也不可能通過非法、無效的“單方獨立宣言”取得“國家資格”，因而“法理台獨”在目標意義上注定是一個無法實現的“偽命題”。鑒於狹義的“法理台獨”仍會提供國家分裂的前提性要件、使和平統一的可能性完全喪失，廣義的“法理台獨”還會持續誤導台灣民眾國家認同、對國際社會輸出錯誤“台灣現狀”認知，“台獨”分裂勢力為實現“法理台獨”目標而實施的行為及其危害後果構成我們在反“台獨”鬥爭中需密切關注的“真問題”。文章內容如下：



在反分裂鬥爭實踐中，“法理台獨”一度被認為是“最具危險性和危害性”的“台獨”分裂活動之一。然而，對於“法理台獨”何以構成“最具危險性和危害性”的“台獨”分裂活動這一問題，理論上卻尚未提供一套成體系的解釋。對“法理台獨”現實危害的認識，要兼顧理論與現實兩個層面，在破除“台獨”分裂分子話語陷阱的基礎上，積極認識“法理台獨”對祖國完全統一事業的負面影響，從而為更好開展反分裂鬥爭提供智力支持。



一、問題的提出：對“法理台獨”危害認知的紛爭



“法理台獨”的危害後果，在理論上講，即是指“法理台獨”會從何種程度上為“台獨”分裂活動提供支持。“台獨”分裂勢力認為在“法律”中，尤其是“憲法”層面正式宣告“獨立”，對於“台灣”成為一個“主權獨立國家”具有尤為關鍵的構成性意義。在“台獨”分裂話語中，台灣“域內法”的修正是台灣從“事實台獨”轉變為“法理台獨”，成為“名實相符”之“主權獨立國家”的關鍵步驟。具體說來，“台獨”分裂勢力的基本觀點可總結為三個在邏輯上環環相扣的論證環節。