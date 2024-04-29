朱立倫：沒規劃訪陸　海峽論壇連勝文率團

朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位黨籍“立委”訪大陸交流，取得陸方善意回應，陸續宣布13項惠台措施。國民黨主席朱立倫今天被詢及時表示，目前他還沒有規劃訪問大陸。海峽論壇一般都是在六月下旬舉辦，屆時副主席連勝文會率領國民黨代表團赴陸出席。



朱立倫回應說，現階段，國民黨面對520新政府上台，要扮演最堅強的在野黨，代表民意強力監督，同時，地方政府能做好所有民眾期待的重要工作，這就是國民黨現階段工作，而國民黨的改革會持續做，兩岸關係也會穩定進行，至於訪問大陸，目前他還沒有規劃。



傅崐萁一行26到28日前往大陸交流，17名藍委包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人，期間曾在北京和全國政協主席王滬寧會面。



而大陸在傅崐萁一行訪陸期間接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等。



朱立倫今天下午出席在國民黨中央黨部舉行的青年活動“KMT Studio 巡迴宣傳第一場”，他接受媒體聯訪時，談到國民黨接下來和大陸交流的行程時指出，大陸的海峽論壇一般都是在六月下旬舉辦，屆時副主席連勝文會率領國民黨的代表團出席，這是兩岸交流平台，也希望能持續進行。



朱立倫說，另外的青年論壇預計七月初在北京舉行，同樣也會由連勝文率團參加，讓一些青年的交流能夠持續進行，國民黨就是透過這樣持續的各種活動交流，希望兩岸能更穩定。但至於他訪問大陸的行程，目前還沒有規劃。