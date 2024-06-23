中評月刊：賴執政後台灣南海政策走向與風險

中評社香港6月23日電/福建省委黨校副教授陳本鏗博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《賴清德執政後台灣可能的南海政策走向與風險》，作者認為：2024年1月賴清德當選。民進黨當局未來的南海政策備受關注。短期內，賴清德會追隨蔡英文路線，南海政策可能“蔡規賴隨”，但長期來看，仍有待觀察。賴清德上台後，可能以“海洋思維”推動“海洋政策”，會否形成南海海疆風險挑戰，值得警惕。文章內容如下：



2024年1月，台灣“總統”選舉，民進黨籍候選人賴清德勝選，給未來的兩岸關係發展增加了不確定性。台灣問題和南海問題互為相關。觀察賴清德未來的兩岸政策，南海政策是重要切入點。近期的美日菲峰會明顯針對中國，賴清德未來在南海政策上，是否與域內外國家相互勾結，值得警惕。



一、民進黨當局南海政策“蔡規賴隨”?



1.賴清德的兩岸立場



賴清德對自己的“台獨”立場毫不隱晦。比如，2017年他就任“行政院長”後首次接受“立委”質詢時稱自己為“主張‘台灣獨立’的政治工作者”。2019年3月，在與蔡英文競爭2020年選舉民進黨參選人時，賴清德稱自己是“務實‘台獨’工作者”。2020年“大選”後，賴清德多次在公開場合聲稱“台灣已經不存在統不統一的問題”。2023年9月宣稱“三不要”，即“不要兩岸和平協議，不要一個中國與‘九二共識’，不要服貿協議”；11月聲稱台灣不會“鎖進一個中國”，反對兩岸和平協議、服貿協議等。2024年1月2日參加選舉造勢活動時聲稱，大陸是“惡鄰”，“台灣不要天真到以為接受中國（大陸）主張，他們（大陸）就不會攻打，不要對（大陸）存有夢想幻想”①。