中評月刊：聯大第2758號決議的實踐研究

中評社香港6月29日電/浙江工商大學法學院院長、浙江工商大學台灣研究院執行院長宋傑教授和浙江工商大學法學院國際法博士研究生鄭和英在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《聯合國系統內各機構適用聯大第2758號決議的實踐研究》，作者認為：自聯大第2758號決議通過之日起，聯合國系統內各機關及其附屬機構、聯合國各專門機構就一直在實踐中遵循和踐行該決議，確認台灣是中國的一個省，沒有單獨法律地位。聯合國系統內的相關實踐同時還產生了“溢出”效應，影響到其他國際組織有關台灣問題的相關實踐。我國有必要重視利用聯合國的既有實踐，重視對第2758號決議的解釋、適用和宣傳，這樣不僅能正視聽，還有利於在聯合國系統內有效應對和化解台灣“國際空間”問題所帶來的挑戰。文章內容如下：



聯合國大會於1971年通過了第2758號決議，確定了“中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表”，並立即把“蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去”。在很大程度上，在有關台灣問題的所有國際文件中，聯大第2758號決議是對我國最有利的國際文件，理應成為我國在國際層面處理和應對台灣“國際空間”問題的利器。①



但在過去的兩年中，此決議遭受到了來自於美國學者和官方層面的挑戰。學者層面以美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）和莊宛樺（Jessica Drun）於2022年3月所發表的題為“歪曲聯大第2758號決議以限制台灣加入聯合國”的智庫報告為代表。該報告認為，從歷史記錄看，聯大第2758號決議解決的唯一問題就是中華人民共和國的代表是中國在聯合國的代表，蔣介石的代表應被驅逐。但決議並沒有就台灣的地位問題作出決定：並沒有說台灣是中華人民共和國的一部分，也沒有授權由中華人民共和國在聯合國代表台灣。①官方層面的挑戰則以2023年7月25日美國眾議院通過了《台灣國際團結法案》為代表。此法案的主要目的，是要在2020年生效的《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》第二節a款中增加最後一段即：第26屆聯大通過的第2758號決議確立了中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表。然而，此決議並沒有涉及到台灣及其人民在聯合國或任何相關組織中的代表權問題，也沒有涉及到中華人民共和國與台灣的關係，沒提出任何有關台灣主權的聲明。美國反對任何在沒有台灣人民同意下試圖改變台灣地位的倡議。②

