中評月刊：俄烏衝突對中國參與全球治理影響

外交部：中國積極參與全球治理體系改革和建設（中評社資料圖） 中評社香港7月1日電/山東司法警官職業學院（山東司法行政學院）司法行政系講師、專業技術一級警司袁博博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《俄烏衝突對中國參與全球治理的影響》，作者認為：自黨的十八大以來，中國積極推動全球治理體系轉型升級。然而，俄烏衝突對全球治理產生了一系列消極影響，使理想的全球治理與現實中落後的治理體制機制的反差愈加強烈。在俄烏衝突的刺激下，中國構建包容性國際經濟治理體系的合作機制受限，維護全球安全治理法治體系的立法供給不足，支持聯合國多邊系統改革的敏感領域擴大。在未來，中國應將提升國際法治話語權作為提升全球治理能力的關鍵點，以法治化的方式在全球經濟、安全治理以及聯合國多邊系統改革中發揮制度性引領作用，以化解俄烏衝突的不利影響，使全球治理朝著理想的治理模式邁進。文章內容如下：



被稱為後冷戰時代最為慘烈的局部戰爭的俄烏衝突已經爆發兩年有餘，其未來走向仍不明朗，持續的衝突不僅影響了歐亞地緣政治格局，也使全球經濟、政治、安全治理面臨嚴峻挑戰。2023年9月13日，我國外交部發布《關於全球治理變革和建設的中國方案》，該文件指出，當今世界的“和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，人類前途命運再次來到何去何從的十字路口”。〔1〕面對俄烏衝突對全球治理造成的影響，我國在參與全球治理的過程中也應在參與力度、參與方式、機制構建等方面進行適度的調整與因應，努力消解俄烏衝突所帶來的對我國推動全球治理轉型的不利因素，從而推動將人類命運共同體思想從願景變為現實。



一、理想的全球治理與俄烏衝突對全球治理轉型的現實阻礙



全球治理理論廣泛滲入到國際關係、國際法問題的研究當中。雖然全球治理理論的研究者並不一定是全球治理模式的積極倡導者，但相關研究基本都承認，多元化、多層次的有效的全球治理目標和理論架構可以用來解讀、分析全球化背景下地緣政治衝突等多種問題。在國際社會深陷和平赤字的今天，擺脫西方中心主義的全球治理理論能夠為我們消弭戰爭衝突、推動治理體系轉型提供一定的思路。