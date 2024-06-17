中評月刊：兩岸閩南文化交流及路徑探索

中評社香港6月17日電/閩南師範大學教育與心理學院副教授、碩士生導師曾昱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《閩南文化促進兩岸文化交流的重要性及路徑探索》，作者認為：閩南文化是中華文化的重要組成部分，是海峽兩岸閩南人共同創造的優秀地域文化。閩南文化具有開放性、包容性和傳承性等特點，是構建兩岸同胞文化認同的重要紐帶，是促進兩岸同胞心靈契合的重要支點。本文提出通過建設世界閩南文化交流中心，延續閩南文化的傳承性和創新性；持續推進兩岸文化交流的多元化、系統化和精品化，促進文化領域融合發展；搭建閩台兩地青少年交流交往平台，提升台灣青少年文化認同等途徑促進和深化兩岸閩南文化交流。文章內容如下：



一、兩岸文化交流的重要性



兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。兩岸文化交流的核心目標是構築兩岸文化認同。兩岸文化交流合作，有助於深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。



（一）兩岸文化交流有利於加強兩岸同胞文化認同



中華文化是兩岸同胞共同的精神財富，是兩岸同胞血脈相連的精神紐帶。兩岸有著相同的歷史文化傳統，例如共祭軒轅黃帝充分體現了兩岸同胞對中華民族共同始祖的緬懷，體現了兩岸對中華傳統文化的堅守，是兩岸同胞同氣連枝、同心同德和血脈相連的生動體現。文化認同是一個由表及裡逐漸發展的內化過程。文化認同既存在於社會層面，也存在於個體層面，是個體在不同的情境和群體中進行文化態度決策和自我定位，進行社會適應的過程〔1〕。兩岸同胞通過共同弘揚中華優秀傳統文化，強化中華民族認同。兩岸文化交流與對話可以促使兩岸民眾“交心”，構建正確的文化認知，提升台灣青年的文化認同。