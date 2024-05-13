中評論壇：習近平重要涉台論述解讀

與會者合影 中評社香港5月13日電/中評智庫基金會不久前在中國評論香港總部會議室召開座談會，由中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰主持，中評智庫基金會執行長兼中國評論通訊社總編輯羅祥喜、中評智庫基金會副執行長兼中國評論通訊社常務副總編輯陳耀桂、中評智庫基金會研究員兼中國評論通訊社助理總編輯郭至君、中評智庫基金會研究員兼中國評論通訊社助理總編輯林艷、中評智庫基金會研究員兼中國評論通訊社編輯委員束沐與會。與會者圍繞中共中央總書記習近平4月10日下午在北京會見馬英九一行時發表的涉及兩岸關係重要的講話，特別是“兩岸同胞同屬中華民族”論，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號以《習近平“習馬會”重要涉台論述解讀》為題，刊登了與會者的詳細發言，文章內容如下：



郭偉峰：開場白



中共中央總書記習近平4月10日下午在北京會見馬英九一行，並發表了涉及兩岸關係重要的講話。這次的講話背景正處在兩個特殊時期，一是兩岸關係處在最麻煩的時期，二是國際社會處在最危險的時期，共同的特點就是面臨或者陷入了戰爭的危機，難於自拔，兩岸和平或世界和平或將毀於一旦。兩岸怎麼辦？世界怎麼辦？就成了時代之問。對於這樣的時代之問，有能力、有實力進行回答的國際政治領袖堪為鳳毛麟角。兩岸以及全球的目光都落在了習近平身上。



習近平的講話，清晰地告訴全世界：中國人、中華民族的最終選擇，歸根結底，就是堅定不動搖地走和平與發展的大道，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族有決心有能力實現兩岸統一與偉大復興。這是對時代之問的習近平之答！



中評智庫基金會與中國評論通訊社長期堅持傳播、學習、研究習近平的涉及台灣問題與兩岸關係的論述，對於習近平今次的講話，我們已經採訪了兩岸乃至美國近百位專家學者、政黨及各界人士，進行深入全面的解讀，在輿論場上，蔚為壯觀，獨此一家。作為站在思想者肩膀上的中評的專家學者，我相信大家的觀點也一定會非常精彩。現在由我開始發言。