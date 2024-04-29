中評鏡頭：北市搜救犬議會備詢獲滿堂彩

左起台北市議員洪婉臻質詢表揚搜救犬Matt。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）台北市議會29日下午進行警政衛生部門質詢，民進黨台北市議員洪婉臻關心台北市消防局面對災防時的搜救行為，邀請搜救犬“Matt”來備詢，公開表揚搜救犬救災的好表現，Matt也示範平時的訓練，一個口令、一個動作的精準度，獲得全場滿堂鼓掌，畫面趣味。



台灣東部外海4月3日發生規模7.2強震，嚴重影響花蓮，中部橫貫公路慘兮兮，花蓮搜救犬隊執行搜救任務，找出罹看者，展現敏銳的洞察力與嗅覺能力。台北市搜救隊也有馳援。



洪婉臻29日質詢台北市消防局長莫懷祖表示，當天災發生，台北市消防局搜救隊不遺餘力，而搜救犬也是扮演英雄的角色，協助救災救人，也要表揚台北市搜救犬平時優秀的表現。



隨後消防局搜救隊員帶著搜救犬“Matt”來備詢，並當場示範口令，搜救員喊英文sit（坐）、bite（咬）、come（回來）等指令，Matt都精準執行，令人嘖嘖稱奇，全場官員及議事人員、媒體都笑容滿面，驚呼鼓掌。



洪婉臻也拿出獎品表揚Matt，給Matt玩具等，並讚許台北市搜救隊的成效，比起以往劍拔弩張的質詢氣氛，現場歡樂不少。也成為議會質詢上，罕見的有趣畫面。