朱立倫批綠　每天罵國民黨台灣就比較安全？

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位黨籍“立委”訪陸交流，引來綠營猛烈抨擊。國民黨主席朱立倫今天下午受訪力挺表示，美國剛通過的援外計劃，台灣被包括在內，國際上仍將台海列為世界上最危險的地方，所以能透過交流對話降低風險，這是國民黨長期努力的目標。



朱立倫強調，國民黨不會為了政治利益，置台灣人民的安危於不顧。反觀民進黨只會算計政治利益，但就算綠營每天罵國民黨、詆毀國民黨，難道台灣就會變比較安全嗎？他希望民進黨不要忘了，民進黨才是執政黨，要負起整個區域安全、台海安全的重要責任。



朱立倫今天下午出席在國民黨中央黨部舉行的青年活動“KMT Studio 巡迴宣傳第一場”，他在活動前接受媒體訪問時，做出以上表示。



媒體詢問，傅崐萁率領的藍委訪陸團，被民進黨團總召柯建評形容是“賣台之旅”的“沐猴而冠團”，恐為台灣帶來麻煩？



朱立倫先嘆了口氣才回答說，他真得很感慨，兩岸要透過交流對話，還是要交惡對抗。本來就在一念之間，前幾天看到民進黨主席、2024當選人賴清德已提出，希望能跟大陸執政黨交流對話。但當“國會議員”到對岸交流、對話，民進黨卻要用這樣的冷潮熱諷，甚至惡意攻擊的方式，這對兩岸之間的未來交流，絕對是不好的。



朱立倫說，他相信賴清德也很清楚，520之後其肩負重任，國際都在看，台灣人民也在看。如果民進黨仍是用說一套、做一套，甚至用完全抵毀或惡意攻訐的方式，那兩岸要怎樣的交流？怎樣的溝通？請賴清德告訴大家。