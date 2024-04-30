今昔台灣海龍蛙兵大不同！李維禎：訓練鬆了

陸軍海龍蛙兵退役人員協會榮譽理事長陳儒雄（左）、秘書長李維禎（右）接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）台灣陸軍兩棲偵察營“海龍蛙兵”因士官拍色情片遭汰除，引發討論。海龍蛙兵退役人員協會秘書長、曾駐防金門，擔任連長的李維禎向中評社表示，他們是台灣所有軍種部隊中，唯一與對岸軍人有近身接觸過的特種部隊，早年服從性、體能磨練是高強度的，隨時警惕兵凶戰危，但如今科技多元，現役的蛙人不像以前服從性高，心態自由、個人想法強，體能訓練較早年不足夠。



成人平台SWAG日前宣布簽下一位前海龍蛙兵士官“壹柒柒”，隨後該王姓士官即遭到軍方汰除。“壹柒柒”本人今日出席一項記者會，接受拍照，提及從軍9年，認為“海龍蛙兵”是他辛苦多年得到的努力，認為自己並沒有做出傷天害理的事情，但還是選擇尊重學長、尊重軍方的決定。



陸軍海龍蛙兵退役人員協會約20名成員29日上午到通訊傳播委員會（NCC）前發動抗議，抗議遭汰除的王姓退役士官擔任AV男優，嚴重侮辱整體蛙人的名譽，批NCC、“國防部”消極不作為管制。



李維禎會後受訪表示，台灣只有海龍蛙兵曾與對岸士兵有短兵相接經驗，受訓期間的體能磨練有相當高的強度，也需要較高的服從性，大家都為作戰而不怕犧牲。



李維禎是高雄人，陸軍軍官學校機械科系畢業，1983年10月至1989年11月服役於“海龍蛙兵”陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，擔任6年海龍蛙兵、駐防過金門，曾任連長、漢聲雜誌社總務主任等職。



李維禎說，但現在的海龍蛙兵，除了體能訓練，還要學習其他科技戰術，與早年的學長在觀念上有些差異，由於訓練方面偏向務實、科技，現今較偏向個人主義，學長弟的傳承觀念較為薄弱。