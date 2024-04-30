李柏毅：藍幫綠擦屁股　賴若還台獨極糟糕

國民黨台北市議員李柏毅接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問回台，大陸宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等。國民黨台北市議員李柏毅接受中評社訪問表示，民進黨沒將兩岸關係處理好，國民黨是在幫民進黨擦屁股，面對陸方釋出善意，但民進黨如還在抹紅、賴清德若在5月20日上任仍堅持“台獨”想法，那將是非常糟糕，拜託民進黨別只動嘴，要有具體改善的行為。



傅崐萁等人結束訪陸行，成果豐碩，大陸開放福建到馬祖的觀光旅遊，以及開放台灣部分農漁產品銷往大陸、大陸開放30個主要城市的海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。



李柏毅，出生於台北市，美國南加州大學航天機械工程學碩士，連任2屆台北市第六選區（大安、文山）議員，父親是故台北市議員李新。李柏毅曾任台北市教育體育交流協會副秘書長、核四工程師及模特兒等，身高1米9，常上政論節目。



李柏毅表示，大陸對台是愈來愈有善意，但大家畢竟要瞭解，傅崐萁等人不是執政黨，不管對岸開放幾項善意的惠台措施，都是往好的方向進程、值得鼓勵，可惜民進黨卻只會酸言酸語，說要開放陸客應全面開放、國民黨是沐猴而冠等語，這些都是完全沒有意義的話，執政的民進黨需要在野的國民黨幫忙擦屁股，已夠丟臉了，民進黨不感謝、也不用正面的角度看，起碼國民黨能做到，而民進黨做了什麼？



李柏毅指出，兩岸關係改善、持續交流開放的重責大任應是在民進黨身上，非國民黨，此次傅崐萁等人訪陸，是延續習馬二會後，繼續維持兩岸經貿突破、互相尊重，大陸開放福建到馬祖的觀光旅遊，以及開放台灣部分農漁產品銷往大陸等，國民黨打開了第一步，接下來要如何更平穩、順暢，那就要拜託民進黨別只動嘴巴，要有實際作為，要讓台灣人民免於戰爭的恐懼與壓力，這才是執政黨該做的。

