葛自祥語中評：兩岸校長在台交流 感受善意

台灣私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）私立科技大學校院協進會日前舉辦第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，兩岸有超過70所學校參與，是在疫情後首度大規模實體交流盛會。私立科技校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥接受中評社訪問表示，在大選後迄今，他感受到兩岸都釋出善意，有意放寬交流彈性，對於協進會來說，此舉有助於促進雙方交流，聯席會議中也促成許多學校有後續實質合作的意向。



對於馬英九連續2年率台灣青年學子赴陸參訪，葛自祥說，兩岸年輕人能互相交流、瞭解，總是好事，“用最單純的眼光，去看待兩岸教育交流、兩岸青年交流”，其他的則不是教育領域所關注的重點。教育界期待賴清德520就職演說可以延續兩岸交流的友善氛圍。



葛自祥是台灣大學機械工程博士，曾任私立科技大學校院協進會第六屆、第七屆及第十屆理事長，以及第八屆、第九屆名譽理事長、技專校院招生策進總會副主任委員、大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會副主任委員。現任私立科技大學校院協進會第十一屆理事長、兩岸現代職業教育協會理事長、龍華科技大學校長等職。



第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，4月15日於龍華科技大學舉行，兩岸計70餘所學校參與，其中陸方有30所學校共65位代表與會，有9位黨委書記、7位校長、11位副校長來台參與這場習馬二會後，首度兩岸大規模教育交流。

