吳嘉將語中評：不接大陸善意金門觀光陷窘境

金門縣觀光協會理事長吳嘉將。（中評社 資料照） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，開放福建民眾來台團體旅遊。金門縣觀光協會理事長吳嘉將接受中評社訪問表示，大陸對重啟兩岸旅遊釋出善意，外界關注先開放馬祖，沒有金門，但他認為這非重點，關鍵還是在於，台官方是否呼應，若不恢復兩岸海上客運，那就是白搭，金門的觀光將陷入窘境。



他說，台灣方面若願意接下大陸釋出的善意，在政策有些呼應，相信金門、澎湖甚至是大陸旅客全面開放來台，只是遲早的事，大陸移民管理局也宣布，5月6日將在20個試點城市，開放民眾線上補發、換發赴台證等出入境證件，這些都是訊號，就看台灣官方能否回應，最簡單的方式就是開放台灣旅行業者招攬大陸團體旅遊業務，並且恢復兩岸海上客運直航，我們就能以小市場換取大市場，何樂而不為？



吳嘉將，楓蓮旅行社董事長、金翔國際公司總經理，自1993年投入經營旅行社，30多年來經常往返金、台兩地，專營台灣赴金門團客及自由行旅遊套裝遊程服務、票務處理，曾任2屆金門旅行商業同業公會理事長，現為金門縣觀光協會理事長和金門縣潛水協會會長。



大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，首波旅遊鬆綁目的地沒有金門，金門籍藍委陳玉珍感嘆，金廈海上波瀾、兩岸餘波蕩漾不止，她這兩天從大陸返台後，就會找“海委會主委”管碧玲談，希望事情盡快落幕。

