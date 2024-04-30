王鴻薇語中評：兩岸觀光有門 綠有鑰匙不開

藍委王鴻薇分享此次訪陸心得。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁日前率領16位黨籍“立委”訪大陸交流，訪團成員之一的王鴻薇接受中評社訪問指出，陸方除了先開放福建民眾赴馬祖觀光外，還提出一個屬於技術性的前提，就是恢復平潭與台灣海上客運直航後，恢復福建民眾來台團客旅遊。



王鴻薇說，這條路線原本就存在，因為新冠疫情期間關閉至今未恢復，這樣宣告等於是替兩岸觀光找到開放的一扇門，而這扇門的鑰匙，就是讓平潭和台灣之間的客、貨運都能直航，鑰匙插下去，這扇門就開了。



王鴻薇強調，如果民進黨政府連握有這樣的鑰匙，都不願意插進去開門的話，是不是代表明明有門可走，卻偏偏不打開，是否代表真要跟自己台灣人民為敵呢？



傅崐萁一行26到28日前往大陸交流，17名藍委包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人，期間曾在北京和全國政協主席王滬寧會面。



而大陸在傅崐萁一行訪陸期間接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等。

