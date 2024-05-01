快評：《反滲透法》阻兩岸交流　藍白不願修？

中評社快評／傳聞國民黨主席朱立倫日前與馬英九密會時達成廢除《反滲透法》的共識，朱昨日出席活動時受訪表示，他沒有聽過這件事情。媒體追問是否會想修《反滲透法》？他重申，沒有聽過這件事情，所以就不回應了。



藍委鄭正鈐昨天受訪時也說，他個人以及國民黨團目前並未就《反滲透法》的修訂進行研議或討論。朱立倫及鄭正鈐的說辭表明，國民黨對修《反滲透法》的態度保守、消極。而如果國民黨方面沒有堅決的態度，修《反滲透法》篤定是難以達成的任務，是不可能有結果的。



台灣的《反滲透法》是民進黨當局於2020年大選前夕，趁著香港事態的發生，操縱“抗中保台”，推出法案，並挾“立法院”議席多數的優勢，全力推動通過的法律。大陸方面認為，所謂《反滲透法》等不過是民進黨當局打壓異己、製造“綠色恐怖”、謀取一黨私利的政治工具，是不折不扣的“惡法”。



馬英九基金會執行長蕭旭岑日前指出，從去年到現在觀察，民進黨用《反滲透法》已產生寒蟬效應。一般小民只要被檢察官傳喚，就不敢動了，就覺得受到威脅。蕭旭岑進一步表示，“如果不做，按照賴清德‘洗滌人心’的做法，只會比蔡英文激烈。到時候，任何兩岸交流只能用《反滲透法》來辦。”



中國時報4月22日社論指出，《反滲透法》存在概念模糊、過於籠統等諸多問題，成為打擊異己的政治工具。檢調機關可以動輒進行約談，“目的在製造寒蟬效應，讓民眾產生不敢與大陸交流的恐懼感”。《反滲透法》淪為政治工具等諸多問題，阻礙兩岸正常交流，亟待修訂。



台灣“立法院”目前朝小野大，藍白若聯手，就有可能落實修改《反滲透法》，因此，正是其時矣。不是不可能做到，而是有否意願及決心做到。目前藍白都還未研擬提出修法草案，朝野針對反滲透法的態度，可說是藍綠在兩岸交流立場上的縮影。