中評關注：大陸惠台政策讓民進黨很矛盾

柯建銘批評傅崐萁訪陸是賣台之旅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位藍委訪大陸，帶回13項利多，民進黨“立法院”黨團由總召柯建銘親自與黨鞭召開記者會質疑傅崐萁此行是“賣台之旅”。但“交通部長”王國材認為開放幅度太小；民進黨籍台南市長黃偉哲也加碼希望芒果也可開放；連賴清德子弟兵林俊憲都說，應全面開放觀光客來台。民進黨一邊罵傅崐萁賣台，但綠營官員與縣市首長又希望更大幅開放，凸顯民進黨對陸交流態度有些矛盾。



馬英九二度訪陸之後，傅崐萁也率藍委團到大陸，並帶著13項惠台利多回來，柯建銘話講的難聽，痛批傅崐萁沐猴而冠、“賣台之旅”，還刻意連結國民黨接下來很可能要修改《反滲透法》與“國安”五法。



民進黨“立法院”黨團又馬上召開403花蓮震災，復原重建方案記者會，批評傅崐萁提出的震災特別預算時間過長，以及陸方向花蓮地震災區捐贈組合屋，根本不實用。但這場記者會早不開、晚不開，偏偏選在傅崐萁訪陸回來才開，就是希望抵銷傅訪陸的利多效果。



相對於柯建銘批評傅崐萁，台南市長黃偉哲第一時間對兩岸融冰表示正面肯定，還說希望不只是文旦可銷往大陸，也希望陸方開放芒果可出口到大陸。賴清德子弟兵、台南綠委林俊憲對農產品與旅遊觀光開放，雖然酸言酸語不少，但更希望大陸可以全面開放陸客來台。



林俊憲知道賴即將於520上任，修補兩岸關係有其必要。林俊憲也有意要競選2026台南市長，就像現任市長黃偉哲一樣，都希望農產品能銷到大陸，畢竟比起外銷到美國、澳洲等國家路途遙遠，效益低，若能賣到鄰近的大陸，對農民、漁民來說都能有更多收入。



以縣市長的角度來看，黃偉哲與林俊憲當然就得替農、漁民多點著想。兩人講話比起柯建銘重砲抨擊，顯得比較保守。



民進黨一方面痛批傅崐萁帶回來的利多太少，但民進黨連開啟官方交流的可能性在哪都不知道，柯建銘才會呼籲國民黨不要再起而效尤，其實就是擔心國民黨若陸續訪陸，又一再帶回利多，那台灣民眾可能會開始質疑民進黨執政，除了操作意識形態，到底能為民眾帶來真正的利多是什麼？