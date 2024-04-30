中評關注：傅崐萁聲勢大漲　有2條發展路徑

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17名藍委日前組團訪問大陸，滿載多項惠台措施返台成果豐碩。打開兩岸僵局使傅政治聲勢漸漸高漲，未來傅的政治發展可能有兩條路線，第一是2026新北市長黑馬人選，第二是率國民黨團自主運作，發揮超越黨中央的實質政治影響力。



傅崐萁此次率團訪陸，隨行藍委共16人，算上傅崐萁自己，一行17人，近藍委總席次的三分之一，聲勢浩大，是2016年民進黨在台灣掌權以來，規模最大的一次“立委”訪問團。實際攤開成員名單，區域“立委”佔15人，不分區“立委”2人，區域“立委”橫跨北部、中部、東部，不過令人注目的是，光是新北市就多達3席“立委”隨傅崐萁出訪，包括羅明才、廖先翔以及張智倫，新北市成為最多“立委”隨傅出訪的縣市。



畢竟新北市幅員遼闊，不易深耕，若要挑戰新北市長寶座，與各區“立委”、議員的合作就顯得非常重要，新北市12席“立委”中，目前國民黨佔6席，其中3席都成為傅崐萁訪團的團員，這也讓傅崐萁在新北市的影響力受到注目。



傅崐萁今年以來動作頻頻，一度作勢挑戰“立法院長”，隨後又奪下黨團總召寶座，當時外界就有傳言傅在為參選新北市長鋪路，雖然傅崐萁已經在3月對外宣布不會參選新北市，但是政治情勢的發展變化本來就很難說，台灣政壇也不乏對天發誓不選，最後又被眾人力拱而披掛上陣的前例，加上傅訪陸帶回實質成果後，政治地位比起3月高了一個台階，倘若國民黨2026新北市這一仗最後需要找實力派戰將，傅崐萁會不會成為被討論的黑馬？值得留意。



第二，傅崐萁是目前國民黨團的領導者，黨團在傅崐萁訪陸回歸後，也開始對外展現大動作，包括把平時召開記記者會的黨團書記長室重新裝潢，貼上屬於黨團自己的主視覺圖樣，包括“K”字的Logo、以及“國家至上”、“人民優先”的標語，總共有三大標示，未來還會貼出識別小物及委員背心、外套。



國民黨黨團推出自己的視覺圖樣，此作法展現了黨團的野心與企圖心，看似漸漸與國民黨中央有所區別，這是過去幾乎沒見過的操作，給予外界“黨中之黨”的政治想像。