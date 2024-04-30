快評：阻兩岸旅遊重啟？民進黨須承擔後果

中評社快評／大陸方面4月28日宣布率先恢復福建居民赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。大陸的新舉措為兩岸旅遊重啟帶來希望，也為兩岸關係緩和創造新的契機。



台灣當局回應指相關安排與對等開放原則不符，開放幅度與台灣想像的差很多。民進黨“立法院”黨團的回應更不只是大潑冷水，還攻擊17位藍委訪陸“沐猴而冠”，是密謀好的“政治大戲”、“賣台之旅”、“養套殺”三部曲。云云。



上述言辭、態度讓外界懷疑，民進黨當局並非真心願意緩和兩岸關係，仍然會對兩岸旅遊重啟設障；若非萬不得已，或實在阻撓不了，民進黨當局是不會讓兩岸旅遊全面開放的。目前球在台灣一方，若民進黨當局決意阻兩岸旅遊重啟，須承擔後果，包括兩岸關係無法改善、甚至繼續惡化，以及打爛台灣觀光業者飯碗等後果。



台灣前“立委”郭正亮認為，大陸的耐性不會拖太久，所釋出的這麼大的軟球善意，如果民進黨1年都沒有接，或更長拖到2026選舉年，兩岸關係會迅速惡化，接下來就是“公事公辦”。



兩岸關係能否真正緩和下來，台灣相關產業能否走出困境，就看即將上台執政的台灣新當局能否正視民意與現實，停止反中抗中、撤除障礙，恢復交流。的确，若兩岸觀光沒有全面開放，再多的航線可能都是空機。繼續人為設障、惡化兩岸關係的一方，須承擔後果。