黃金周勢掀香港新盤熱潮

何文田站朗賢峯是4月推售的主要新盤。（大公報） 中評社香港4月30日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，近期特區政府積極組織一連串的盛事經濟，以至夜繽紛的活動，以振興本地經濟﻿復甦。財政司司長陳茂波預告，本港經濟將連續第五個季度呈溫和增長，加上馬上迎來內地五一黃金周，預料今年長假期將有超過80萬旅客訪港。五一當天，尖東海傍會有煙火表演，希望可以吸引更多旅客及市民的購物意欲。



再者，今年5月尚有多場盛事活動陸續有來，包括世界文化節、在長洲舉行的包山嘉年華，以至5月底舉行的世界頂級葡萄酒和烈酒盛會Vinexpo Asia。特區政府希望透過不同主題的盛事活動，營造更多具吸引力的新體驗，以創造更多銷售和消費的場景、時點和亮點，吸引更多市民、商務及觀光旅客在港消費，開心點亮本港經濟。



五一黃金周，有望刺激新盤市場交投。相信大家亦明白，因應現時新盤市場，內地資金成為主要客源。值得一提的是，過去幾年每逢5月，新盤銷售均顯著增加。去年5月份新盤銷售達2138夥，而在2021年的5月，新盤銷售亦高達2136夥。上述兩個月的銷售排名過去幾年新盤銷售的第二、三位，僅次於上月的4163夥。即使是2022年5月，當時樓市相當淡靜，但整月仍售出1463夥，按月增加逾四成。



內地客組團來港睇樓



今年情況又如何？無可否認，因應3月份在撤辣效應下，整月售出逾4000夥新盤，煙花效應過後，4月新盤銷售集中於兩個市區鐵路上蓋──黃竹坑站BLUE COAST及何文田站朗賢峯。而本月新盤銷售大幅減少一半以上，全月只售出約1800夥新盤。



5月份新盤市場，相信焦點會回歸新界上車盤，包括新地元朗站The Yoho Hub Ⅱ以至旭日國際位於屯門黃金海灣.意嵐，再加上佐敦的高臨、啟德MIAMI QUAY即將開放現樓示範單位，相信新盤勢必回歸熱鬧。五一黃金周，不少內地買家以至專才趁長假期來港，早前集團便聯同內地“看房網”、“豪宅匯”及“商辦網”，組織內地貴客來港組團看房，相信5月份新盤銷售勢必回升，掀起另一浪熱潮。