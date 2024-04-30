富權：藍白攜手修改《反滲透法》是其時矣

中評社香港4月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：藍白攜手修改《反滲透法》是其時矣。以下為文章內容。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領的“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”大陸訪問團，收穫豐碩，帶回了大陸國台辦、文旅部、海關總署及福建省政府贈送的十七項大禮，被台灣地區政媒兩界形容是為可能會實現的兩岸交流“打開一道大門”。其實，訪問團此行還可能會促成另一個效益，就是成為藍白兩黨黨團攜手合作，挾著“立法院”的議席多數，提案並強行通過對《反滲透法》及“國安五法”進行修改，為進一步推動兩岸交流掃除此系列惡法構築的障礙。



實際上，訪問團此行的本身，就已經經歷了一場激烈的抵制《反滲透法》的抗爭。在籌組過程中，民進黨黨團攻訐傅崐萁組團訪問大陸，將會踐踏《反滲透法》的“紅線”。民進黨“立委”沈伯洋等人為了扼殺這個訪問團以至是今後“立委”訪問大陸的機會，提交修訂《兩岸人民關係條例》法案，主張“立委”與“直轄市”縣市議員列入管轄範圍，若要到大陸前須先經“政府”許可，此法案被視為“國安第六法”。在該提案提交表決時，民眾黨黨團總召黃國昌動員民眾黨“立委”，與國民黨“立委”聯手封殺。傅崐萁率團返回台北後，民進黨又質問傅崐萁，在訪問團與國台辦進行閉門會議時，是否接受指示修改《反滲透法》及“國安五法”？甚至有人居然聲稱要讓檢調機構進行偵查。殊不知適得其反，正是民進黨這種“扯起大旗當虎皮”的惡劣手法，進一步暴露了《反滲透法》和“國安五法”是遏阻兩岸交流的惡法，更激起在野陣營下定決心要推動修法，而且還是“師出有名”，說是要為賴清德新“政府”的兩岸團隊實現兩岸交流“春暖花開”的憧憬，掃除法律障礙。



所謂“國安五法”和《反滲透法》，是指蔡英文在“二零二零”大選的前夕，趁著香港事態的發生，高舉“抗中保台”的大旗，親自下令推出法案，並督促民進黨黨團利用其挾“立法院”議席多數的優勢，全力推動通過，為其能夠勝選連任增添法律保障的系列法律。



其中“國安五法”，指的是二零一九年五月七日三讀的“刑法部分條文修正案”及“國家機密保護法部分條文修正案”、五月三十一日三讀的“兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案”、六月十九日三讀的“國家安全法部分條文修正案”，以及七月三日三讀的“兩岸人民關係條例部分條文修正案”。第一案將大陸和港澳地區的“境外敵對勢力”納入“外患罪”；第二案延長涉密人員出境管制年限；第三案納入所謂“網路共諜”行為、加嚴“為中共發展組織”的刑責、退休軍公教當“共諜”可取消月退俸；第四案規定兩岸政治協議需經“國會”及“公投”雙“門檻”；第五案規定政務副首長及少將以上不得參與大陸地區的政治活動、妨害“國家”尊嚴。這最後一案被稱為“吳斯懷條款”，針對吳斯懷等多名高階退休將領在二零一六年前往大陸參加孫中山及黃埔軍校相關紀念活動。當時吳斯懷就表示將會遵守相關法律的同時，也質疑“難道支持統一，就是犯罪嗎？”而國民黨中央則將吳斯懷名列“二零二零”大選的“不分區立委”提名名單的安全位置，以作支持。

