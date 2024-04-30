人民幣穩定　利好股債走強

人民幣兌美元企穩在7.24至7.25水平，在全球主要貨幣之中具有較強韌性。（大公報） 中評社香港4月30日電／大公報報導，今年來美元匯價偏強，非美元貨幣受壓，但人民幣在全球主要貨幣之中最為穩定，表現優於英鎊、歐元及日圓等貨幣。中國經濟保持長期向好基本面，為貨幣匯率提供支持，進一步奠定人民幣全球第四大支付貨幣的地位，長期資金加速流入，利好中國股債資產表現。



中國經濟崩潰論再次崩潰，內地首季經濟增長加快至5.3%，超出市場預測，呈現滿地眼鏡碎片。美歐大行不得不承認低估中國經濟增長潛力，紛紛上調今年中國經濟增長預測，同時對內地A股及港股予以增持投資評級，近月滬綜指數及恒生指數明顯跑贏全球股市，在美歐日股市震蕩之中，逆勢走強，其中恒生指數向上突破，昨日一度升破18000點大關，從今年1月低位計起，累積升幅超逾兩成，呈現技術性牛市。



匯率韌性強 表現優於主要貨幣



其實，今年以來人民幣表現靠穩，未受到偏強美元太大影響。由於美國通脹再升溫，美國聯儲局被迫延後減息，推動美匯指數在年內上升接近5%，非美元貨幣普遍無運行，但今年以來人民幣兌美元跌約1.9%，企穩在7.24至7.25水平，對比英鎊、歐元、加幣、澳元、瑞士法郎及日圓分別兌美元錄得2.9%、3.5%、3.7%、5.8%、7.6%及8.8%的跌幅，人民幣在全球主要貨幣之中具有較強韌性，進一步增強市場對人民幣信心，吸引資金流入人民幣股債資產。



經濟基本面佳 人民幣資產吸引



事實上，雖然中東地緣政治因素及美國貿易保護主義情緒高漲，令世界經濟﻿復甦前景蒙上陰影，但中國經濟依然活力十足，技術創新、產業創新持續為中長期經濟注入增長動能，以華為集團為例，推出新手機及新能源車，包括在內地首推高精度4D毫米波雷達，顯示泊車代駕的智能汽車技術進一步升級發展，無懼美國的技術封鎖與無理打壓。



同時，中國內需潛力巨大，在今年首季對經濟增長貢獻率達85.5%，其中西部大開發將進入新階段，將加快西部地區產業轉型升級，深化東中西部科技創新合作，並且大力推進西部陸海新通路建設及深度融入共建“一帶一路”，預期可望釋出更大增長動力，中國有能力應對包括美國挑動貿易戰等外部諸多不穩定因素，這是人民幣匯率表現優於全球主要貨幣的因由所在。



外資信心增強 資金加速流入



因此，近期資金流入人民幣股債資產的積極性進一步提升，反映外資對中國投資信心增強。事實上，人民幣已連續多月躋身成為第四大支付貨幣，今年3月人民幣在國際支付占比上升至4.69%新高，排在美元、歐元及英鎊之後。值得留意的是，英鎊上月國際支付占比降至6.57%，人民幣支付占比有可能在一至兩年間超越英鎊，進占第三大支付貨幣。目前人民幣國際化提速，支付、結算、儲備功能不斷提升，逐步奠定四大支付貨幣地位，長期資金加速流入人民幣股債資產。



根據國際金融協會數字，今年3月合共有37億美元的資金淨流入中國股市及債券市場，而過去四個交易日，外資淨買入A股近400億元人民幣，連串數據證明國際資金流出現變化，就是投資者沽售美歐日資產，換馬吸納人民幣資產。