陸開放福建赴馬祖旅遊　縣府提8項配套措施

馬祖一隅。（中評社 資料照) 中評社馬祖4月30日電／中國大陸宣布開放福建居民到馬祖旅遊，有望為該地區旅遊市場帶來活水。連江縣政府29日下午由副縣長陳冠人邀集相關單位與旅遊業者、航商等討論因應，提出8項措施，首先盤點政府與民間資源，針對後續陸客來馬提出完整配套，促進觀光產業發展。



陳冠人在會議中表示，針對陸客開放，縣府已經提早做好準備，現在已經恢復疫情前船班，藉由會議研議優化旅遊品質，包括船班時刻、船席安排、動線以及旅行社遊程規劃等等，以方便陸客旅遊為主，結合行政部門與民間業者資源，共同創造利多，帶動觀光發展。



連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌表示，地區旅行業者對開放一事樂見其成，特別感謝縣府一直以來與陸方堅持溝通才有今天的成果。楊曜誌強調馬祖住宿能量沒有問題，會做好準備迎接陸客來訪。



楊曜誌也建議，小三通船班時間應盡早公告，例如提前3個月公告，會更有利旅遊業操作招商，也需要移民署協助陸客入出境簽證申請作業；另外，建議先組成觀光踩線團，讓雙方旅遊團熟習操作流程，以利未來觀光推動。



連江縣府4月28日針對陸客開放到馬祖討論會議也做出以下結論：



一、小三通航班配合因應調整，航班表需提前3個月公告，並請港務處配合調度船席。



二、建議福馬旅行社及相關單位先行試辦踩線行程，以利正式開放後，雙方旅遊團孰悉操作流程更為順暢。



三、旅行公會建議前往福州招商會及廈門旅遊博覽會等，辦理旅遊推介與行銷，縣府將視後續政策協調觀光署協助。