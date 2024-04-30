黃珊珊：兩岸交流是好事　須有長久穩定管道

民眾黨團副總召黃珊珊接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）中國大陸28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊。台灣民眾黨“立法院”黨團副總召黃珊珊30日表示，民眾黨一向主張兩岸需要交流，這是好事，但必須有長久穩定的方式、管道，且要有一定配套。我們希望正常、長期、穩定的兩岸關係，才能帶來真正的兩岸和平穩定。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊、開放台灣文旦輸陸。國台辦也喊話全面恢復兩岸海空運直航。



陸委會則發聲明回應稱，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將由陸委會、“交通部”等部門進一步釐清，再作出決定。



黃珊珊30日接受媒體訪問表示，大陸開放福建居民赴馬祖觀光、開放文旦輸陸，是這2天出現的議題，兩岸交流是民眾黨一向的主張，但我們認為還是應該要有相關的正式管道，且要有一定的配套。



黃珊珊說，兩岸交流是好事，但必須是一個正當且長久穩定的方式，而不是誰訪問大陸就能拿到一些好處，或是過幾天又將這些關掉，這不是兩岸正常交往應有的狀況，我們還是希望一個正常、長期、穩定的兩岸關係，才能帶來真正的兩岸和平穩定，而不是變成選擇性的，或是恩惠式的。