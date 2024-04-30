黃揚明曝“賴府”成敗選者聯盟3.0　藍難學

針對民進黨賴清德的內閣人事，媒體人黃揚明在臉書發表看法。(照:黃揚明臉書) 中評社台北4月30日電／近期傳出民進黨多名在2024選舉連任失利的“立委”將出任各部會政務次長，包括“教育部次長”可能由張廖萬堅出任、“衛福部次長”可能由林靜儀出任、“法務部次長”可能由黃世杰出任、蔡培慧被點名可能出任“農業部次長”、鄭運鵬可能接“交通部次長”。媒體人黃揚明發文表示，民進黨只要不斷出現能橫跨政務、選務雙刀流的人才，就更能鞏固執政權，而這些人才也更願意為黨賣命。這點國民黨很難學會。



黃揚明29日在臉書以“敗選者聯盟3.0？民進黨懂資源分配！”為題發文表示，不論這些人事消息準確與否，但民進黨執政後的“敗選者聯盟”，已然成為用人的標準之一。所謂的“敗選者聯盟1.0”，是指2018年民進黨地方選舉敗選後，由挑戰新北市長落敗的蘇貞昌擔任“行政院長”、挑戰高雄市長落敗的陳其邁擔任“行政院副院長”、台中市長連任失利的林佳龍擔任“交通部長”，後來又提名雲林縣長連任失利的李進勇擔任“中選會主委”。



“敗選者聯盟2.0”則是2022年民進黨地方選舉大敗後，挑戰新北市長落敗的林佳龍出任“總統府”秘書長、挑戰嘉義市長落敗的李俊俋出任“勞動部次長”、挑戰新竹縣長落敗的周江杰出任“客委會副主委”、連任議員失利的梁文傑出任陸委會副主委、挑戰花蓮縣長失利的Kolas則回任“總統府”發言人。



黃揚明指出，這次的“敗選者聯盟3.0”以政務次長為主，基本上並不令人意外，而這樣的用人模式凸顯出只要是能夠為民進黨打江山、捍衛執政優勢、在選戰過程中積極為政策辯護的人，就是民進黨不吝於提拔的對象。



黃揚明表示，“中央”執政資源是執政黨最大優勢，將政府權位當作政治資源分配，這是民進黨最擅長的一環，畢竟該黨本就出身草根，加上有派系主導運籌帷幄，彈性本就很寬。哪像國民黨長年對官僚系統，有著捍衛官場文化及學者菁英掛帥的偶包，把選戰與治理人才分流。



黃揚明認為，民進黨政治人物一旦選戰失利或任期屆滿，進入政務系統磨練便成為常態，只要不斷出現能橫跨政務、選務雙刀流的人才，就能讓執政權更為鞏固，而這些人才也更願意為黨賣命，“這一點，國民黨很難學會，民眾黨則是還沒有機會學。”