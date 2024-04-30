核心業務欠佳　紐約社區銀行恐爆煲

紐約社區銀行市值兩個月蒸發60億美元，隨時成為今年美國第二家破產銀行。（大公報） 中評社香港4月30日電／大公報報導，疫情後，美國辦公室空置率飈升，導致商業地產價值下滑，加上息率高企，加劇了許多地區和社區銀行的金融風險。繼共和第一銀行後，美國多家銀行包括M＆T銀行的盈利錄得雙位數跌幅，甚至被標準普爾調低評級；紐約社區銀行更是岌岌可危，市值兩月內蒸發60億美元（約470億港元），隨時成為今年第二家破產銀行。美國銀行業山雨欲來，恐怕新一輪爆煲潮已掀開序幕。



全美地方銀行正處於動蕩時期，因為利率上升，導致債券回報大幅萎縮，甚至錄得虧損，損害依賴信貸的產業。美國監管機構上周末關閉了在賓夕法尼亞州、新澤西州和紐約州運營的地區銀行——共和第一銀行。這是美國今年首次有聯邦儲備保險公司擔保的銀行破產。之前倒閉的銀行，是2023年總部設在艾奧瓦州索克城的公民銀行。



M＆T銀行盈利大跌25%受關注



美國區域性銀行現今搖搖欲墜。過去兩年美國利率高企，中小銀行被迫支付更高利息給存戶，盈利因而被侵蝕。另方面，鑒於監管要求和技術升級，銀行成本大幅增加，諸如摩根大通、高盛等大型銀行，尚可應付，但中小銀行卻捉襟見肘。同時，有些銀行在辦公室等商業不動產貸款風險甚高，也可能受商業物業價值大跌拖累。



共和第一銀行在美國不算是大銀行，但突如其來的倒閉，預示著倒閉潮再次到來。2023年，美國矽穀銀行（SVB）、簽名銀行（Signature Bank）、第一共和銀行（First Republic Bank）、心臟地帶三州銀行（Heartland Tri－State Bank）和公民銀行等地區銀行，在無預警下連環破產，掀起倒閉潮。根據FDIC的數據，全美2023年至少有5家銀行倒閉。



目前，美國聯邦基金利率仍處於5.25至5.5厘的22年高位，中小銀行盈利不斷削減，可預見美國地區銀行危機遠未結束。共和第一銀行是其中一家因為利率高企，商業地產債務價值大跌而受損的銀行，其他可能會捲入破產漩渦的銀行，包括有M＆T銀行。M＆T銀行上季盈利大跌25%，原因亦是利率高企，導致存款利率成本大增，利息收益大減。



標普下調5家銀行評級



標普上月底下調5家美國地區銀行的評級展望，包括有First Commonwealth Financial、M＆T銀行、Synovus Financial、Trustmark、Valley National Bancorp。標普強調，一些美國地區銀行的資產質素和表現，可能受到商業地產市場壓力的影響，若果聯儲局遲遲未減息，壓力將無法紓解。



除了M＆T銀行之外，當前美國最值得密切關注的中小銀行，該是紐約社區銀行。由於該行以大折讓價吸引投資者買入其商業地產債務，可是商業地產債務價值大跌，導致核心業務大幅虧損，拖累市值由2月初至今已蒸發近60億美元，股價年初以來暴瀉70%，且遭穆迪下調評級至垃圾級，隨時可能成為今年第二家破產銀行，甚至觸發新一輪銀行倒閉潮。