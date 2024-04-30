中銀撥備前利潤升21%　淨息差擴闊

中銀香港今年3月底的客戶存款，較去年底增加2.4%。（大公報） 中評社香港4月30日電／大公報報導，中銀香港（02388）公布今年第一季度財務數據，其中提取減值準備前的經營利潤錄得138.08億元，按年顯著上升21.5%，主要受惠於經調整淨息差按年擴闊11個基點至1.61%，帶動淨利息收入錄得142.97億元，按年增加20.5%。淨服務費及傭金收入的表現較為疲弱，按年微升1.5%至25.42億元。



若與2023年第四季比較，中銀香港經調整淨息差收窄7個基點，主要源於港元市場利率明顯回落，引致貸款利差收窄，淨利息收入按季減少4.7%。另方面，在本港商業活動恢復、旅遊及消費市道回暖之下，其淨服務費及傭金收入按季大幅反彈30.6%，主要由於貸款、基金分銷及管理、證券經紀、保險、買賣貨幣、信托及托管和繳款服務的傭金收入上升。



不良貸率1.04% 按年持平



資產質素方面，中銀香港季內錄得減值準備淨撥備8.83億元，按年大幅增加5.9億元或2倍，主要由於去年同期的撥備基數較低。此外，若干客戶在今年首季因“內部評級變化”，也令撥備增加。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.21%。



截至今年3月底，中銀香港的客戶存款較去年底增加2.4%，客戶貸款則升1.7%。不良貸款比率為1.04%，與2023年水平（1.05%）相若。