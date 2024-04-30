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IMF預測亞太地區今年經濟增長4.5%
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2024-04-30 11:36:42
中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，4月30日，國際貨幣基金組織在新加坡發布2024年4月的《亞太區域經濟展望》報告。報告預測，2024年亞太區域經濟增長超出此前預期，將達到4.5%。亞太區域仍是全球經濟最有活力的地區，其經濟增長占全球經濟增長的60%。
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