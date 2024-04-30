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印尼魯昂火山噴發 火山灰柱達5000米
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2024-04-30 11:36:34
中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，據印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，當地時間4月30日8時35分，印尼魯昂火山發生噴發，火山灰柱達5000米。
該機構要求火山周圍居民保持警惕，同時禁止民眾在距火山口6公里半徑範圍內活動，6公里半徑範圍內居民應立即撤離至安全區域。
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