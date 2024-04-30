4月份中國製造業PMI為50.4%

中評社香港4月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會4月30日發佈數據，4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，比上月下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢。



新華社報導，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份，企業生產繼續加快。生產指數為52.9%，比上月上升0.7個百分點，為2023年4月份以來最高，製造業企業生產擴張有所加快。



市場需求保持擴張。4月份，新訂單指數為51.1%，比上月下降1.9個百分點，仍位於擴張區間，製造業市場需求繼續恢復。從外需情況看，新出口訂單指數為50.6%，比上月下降0.7個百分點，繼續保持擴張，表明企業出口業務總體繼續改善。



各規模企業PMI均高於臨界點。4月份，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.8個百分點，仍位於擴張區間；中型企業PMI為50.7%，比上月上升0.1個百分點；小型企業PMI為50.3%，與上月持平。同時，各規模企業生產指數和新訂單指數均連續兩個月位於擴張區間，產需持續釋放。



新動能繼續較快擴張。4月份，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.3%和53.0%，比上月下降0.3和0.9個百分點，繼續位於擴張區間，且均高於製造業總體，高端製造業保持較快發展。消費品行業PMI為50.5%，比上月下降1.3個百分點，繼續保持擴張。



市場預期總體穩定。4月份，生產經營活動預期指數為55.2%，比上月下降0.4個百分點，繼續位於較高景氣區間，表明製造業企業對近期市場發展信心總體穩定。