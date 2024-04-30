以對拉法進攻在即，利雅得峰會能否解決困境

中評社北京4月30日電／據澎湃新聞報導，國際在線援引巴勒斯坦多家媒體4月29日早間報導，當地時間28日晚至29日凌晨，以軍對加沙地帶南部城市拉法的轟炸已造成至少19人死亡，多人受傷。英國《衛報》指出，當地媒體對以色列空襲拉法造成的死亡人數的報導相互矛盾，一些媒體稱這一數字高達22人。半島電視台則在報導中稱，以色列連夜襲擊拉法和加沙城，造成至少27名巴勒斯坦人死亡，其中包括許多兒童和婦女。



此前，新華社26日曾援引以色列公共廣播公司25日報導，以總理本雅明·內塔尼亞胡已批准以軍在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃。多家媒體報導，以軍已經加大對拉法的空襲力度。



自去年延宕至今的新一輪巴以衝突已持續200多天，造成大量平民傷亡和人道主義危機，衝突外溢的風險正在不斷增加，並波及域內多個國家，停火進程舉步維艱。



與此同時，新一輪的外交談判正在進行中。中東阿拉伯和歐美多國的高級外交官於本周初在沙特首都利雅得參加世界經濟論壇（WEF）特別會議峰會，重點討論如何結束巴以衝突。法國和德國外長，美國國務卿、巴勒斯坦代表等多國的高級外交官都在此次為期兩天的利雅得峰會的與會者名單上。



世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德（Borge Brende）27日表示：“圍繞人質和加沙僵局的可能出路的討論出現了一種新的動力。”他強調說，以色列將不會派代表參加此次峰會，通過美國、卡塔爾和埃及調解進行的停戰談判正在其他地方進行，但此次峰會將是與“關鍵參與者”進行“有組織討論”的“一次機會”。論壇還將討論加沙的人道主義局勢，以及支持哈馬斯和黎巴嫩真主黨的伊朗問題。



半島電視台在文章中稱，哈馬斯官員將於周一（29日）前往埃及首都進行新一輪停火談判。《衛報》則報導，預計未來幾天以色列代表團將前往埃及討論談判中的最新提議。雖然以色列軍方繼續通過外交努力避免進一步的戰鬥，但仍在加沙邊境進行武裝準備，並集結坦克和裝甲車，動員兩個預備役旅的兵力。



儘管區域國家以及衝突攸關方極力斡旋此輪巴以衝突，但從以色列和伊朗互相進行軍事打擊，紅海危機發酵的情況來看，實現加沙地帶的完全停火，恢復地區和平仍然“任重道遠”。29日，布林肯在利雅得舉行的地區領導人會議上表示，伊朗是該地區不穩定的最大根源。

