美允許與俄部分銀行進行能源交易相關結算

中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，據俄新社援引美國財政部消息報導，美國政府允許在2024年11月1日前，與俄羅斯部分銀行進行能源領域交易的相關結算。



被允許進行交易結算的俄羅斯銀行包括俄羅斯外貿銀行、俄羅斯儲蓄銀行、阿爾法銀行和聖彼得堡銀行等大型銀行。此外根據規定，相關結算也可以與俄羅斯央行進行。此前根據美國政府發布的行政令，上述操作屬於制裁範圍而被禁止。