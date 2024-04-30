美國務院多部門質疑以使用美武器違反人道法

中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，巴以衝突延宕之際，美國政府內部對於以色列在加沙軍事行動的質疑和批評聲越來越多。



路透社4月27日援引美國國務院內部文件報導稱，一些美國高級官員向國務卿報告稱，雖然以色列保證在使用美國提供的武器時會遵守國際人道法，但是美國多部門認定以色列的這些保證“不可信或不可靠”。



路透社報導稱，美國國務院內部負責“民主、人權與勞工”“人口、難民與遷徙”“全球刑事司法”“國際組織”這4個事務的部門聯合提交了一份材料，對以色列被控訴在加沙不遵守國際人道主義法的行為表示“嚴重關切”。這4個部門的評估稱，以色列的保證“既不可信也不可靠”。



報告列舉了多個有關以色列軍事行動的例子，按照美國官員的說法，這些行動引發了可能違反國際人道主義法的“嚴重問題”。其中包括：反復襲擊民用基礎設施；針對軍事目標時所造成的平民傷害過多；幾乎不採取行動調查違法行為，或追究造成重大平民傷害的責任人責任；以前所未有的速度殺害人道主義工作者和記者。



這些部門另外還列舉了11個以色列軍事行動的例子，這些行動“任意限制人道主義援助，以及對不應該受到襲擊的人道主義地點進行多次襲擊”。



輿論指責美國向以供武“虛偽”



《紐約時報》援引美國約翰斯·霍普金斯大學學者盧本斯坦的話稱，有充分證據說明以色列保護平民的說法並不可信，而且以色列一直在嚴格限制人道主義援助進入加沙。



有網友也對此表示譴責，稱“（美國）譴責以色列的行為，卻同時繼續提供武器、資金和彈藥。”“這是美式虛偽。”



還有網友對內部文件曝光後美國的措施表示質疑，“（美國）將會做些什麼呢？”“我不認為美國會停止支持以色列，即便他們犯下那些罪行，特別是在大選年，每個候選人都需要表現出對以色列的忠誠。”



另有分析人士指出，美國一邊擺出努力阻止局勢升級的姿態，一邊在明知以色列並未遵守國際人道法的情況下，繼續大力推動對以軍事支持，凸顯其虛偽面目。



國際危機組織高級分析師 邁拉夫·宗澤因：我認為所有這一切主要是戲劇和表演，美國對以色列的譴責雖然措辭強硬，但並沒有真正令人信服。我不相信美國會真的停止援助以色列，也不相信美國或拜登真的會阻止以色列入侵拉法，因為美國在很大程度上是支持這場戰爭的。