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IMF批准向巴基斯坦撥付11億美元
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2024-04-30 11:35:44
中評社北京4月30日電／據央視網報導，當地時間4月29日，國際貨幣基金組織執行董事會批准向巴基斯坦提供11億美元的資金。這筆資金是30億美元備用安排（SBA）中的第二筆款額，也是最後一筆。
去年7月，國際貨幣基金組織執行董事會批准了一項針對巴基斯坦的30億美元備用安排。
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